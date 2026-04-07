Reincidência em atraso salarial faz enfermagem "cruzar os braços" na Santa Casa

Parte dos trabalhadores da enfermagem do Hospital Santa Casa está de braços cruzados nesta terça-feira (7), em frente à unidade, em protesto contra sucessivos atrasos nos pagamentos. Cerca de 50% da categoria aderiu à mobilização, que envolve atrasos nos repasses referentes à complementação do piso da enfermagem de fevereiro, que deveria ter sido pago na última sexta-feira (3).

Segundo Lázaro Santana, presidente do Siems (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul), o atraso teria ocorrido por parte da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande). “É de fevereiro que não recebemos. Já estamos em abril e, até agora, nada de fevereiro”, explicou.

Santana explicou que, na segunda-feira (6), houve uma assembleia geral dos trabalhadores, na qual ficou deliberada a suspensão das atividades até a regularização do pagamento. “Todos os meses é a mesma coisa”, disse, referindo-se aos atrasos recorrentes.

Ficou consignado ainda que a paralisação deve ser realizada por turno. Nesta manhã, cerca de 50% dos funcionários trabalharam e 50% não. Das 50% que não trabalharam, cerca de 300 profissionais participam da paralisação. Lázaro Santana explicou ainda que a SESAU foi notificada da situação.

Outro Lado — O JD1 Notícias entrou em contato com a prefeitura de Campo Grande, responsável pela gestão dos repasses, e com a Santa Casa, mas, até o fechamento desta matéria, não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.

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