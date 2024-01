Residência da saúde: Termina nesta quinta (18) prazo para pagamento da inscrição

Encerra nesta quinta-feira (18), o prazo para que os candidatos inscritos nos programas de residências Médicas e Multiprofissional em Saúde da Família, Multiprofissional em Saúde Mental e em Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde fazerem o pagamento da guia de inscrição. Ao todo, foram disponibilizadas 97 vagas para profissionais graduados em diversas áreas, com bolsas de R$ 4,1 mil.

As guias de pagamentos são geradas e enviadas através do email fornecido no ato da inscrição, não sendo gerado automaticamente. Assim, o candidato deve se atentar, além da sua caixa de entrada, ao Spam e lixeira, uma vez que, por não reconhecer o remetente, o próprio sistema pode encaminhar para essas áreas. Caso o candidato ainda não tenha recebido a guia, ele poderá entrar em contato com a coordenadora geral de educação em saúde através do telefone 67 2020-1669.

As informações das provas, como gabarito e lista de aprovados, devem ser acompanhados pelo site. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 04 de fevereiro, um domingo, e os cursos têm variação de 2 a 3 anos, de acordo com a área.

Para a residência Multiprofissional estão previstas 47 vagas para profissionais graduados nas seguintes áreas: Educação Física (Bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social.

Já para a residência em Medicina em Saúde da Família são 39 vagas, nove vagas são destinadas à Residência Multiprofissional em Saúde Mental para profissionais graduados em Enfermagem, Psicologia e Serviço Social e duas vagas para Psiquiatria.

Criado em 2017, o Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) já formou 38 especialistas na área e hoje é considerado como referência nacional para a formação desses profissionais.

A Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Sesau foi credenciada e autorizada pelo Ministério da Educação em 2019, tendo então iniciado a primeira turma em março de 2020. Formaram na primeira turma 68 especialistas.

