Resort nudista registra surto de coronavírus

Flávio Veras, com informações do G1

Um resort naturista na costa mediterrânea da França viu um aumento acentuado nas infecções por coronavírus e os nudistas foram instruídos a usar máscaras e praticar o distanciamento social, disseram autoridades de saúde nesta segunda-feira (24).

Testes feitos em pessoas na região mostraram que a incidência da covid-19 foi 30% maior em frequentadores do resort Village Cap d'Agde, uma vila turística voltada para naturistas na região de Occitânia, sudeste francês.

A taxa é quatro vezes maior do que os 7% registrados entre os examinados na região que não frequentaram o centro nudista. Segundo o jornal "Le Figaro", ao menos 18 casas noturnas do balneário serão interditadas a partir desta segunda para conter a dispersão do coronavírus.

Pierre Ricordeau, diretor-geral da autoridade de Saúde desta região francesa, disse à agência de notícias Reuters que o distanciamento social "provavelmente" não foi suficientemente respeitado no centro.

“Há infecções em todos os lugares, inclusive entre os não naturistas", disse Ricordeau.

Deixe seu Comentário

Leia Também