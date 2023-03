RevitalizaÃ§Ã£o resolve danos causados pela chuva em unidade de saÃºde na Capital

A Unidade de Saúde da Família “Dr. Edgar Pedro Raupp Sperb”, no bairro Arnaldo Estevão de Figueiredo, foi entregue na manhã desta sexta-feira (10), após passar por revitalização devido a danos causados pelas últimas chuvas que atingiram a Capital.

Durante a obra, o prédio contou com pintura, revisão da hidráulica, elétrica, telhas, calhas, pisos e calçadas das unidades.

Conforme a prefeita Adriane Lopes, o mutirão tem como objetivo realizar obras de revitalização em todas as unidades de saúde da Capital afetadas pela chuva.

“Neste período de chuvas, telhas quebradas podem gerar transtornos enormes para a nossa população, como goteiras tão intensas que podem afetar os atendimentos, por isso a necessidade dessas obras”, explicou a chefe do executivo.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A reforma da UPA Vila Almeida já foi iniciada e os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano.

Desde 2017, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 30 unidades foram ampliadas e reformadas.

