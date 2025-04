Riedel cobra melhoria estrutural e no modelo de gestão da Santa Casa

O governador Eduardo Riedel cobrou mudanças estruturais e no modelo de gestão da Santa Casa, após o episódio de colapso e "guerra judicial" por repasses milionários para desafogar a situação.

A cobrança de Riedel acontece justamente no dia em que foi formalizado e assinado o repasse de R$ 25 milhões para a unidade hospitalar, com ajuda da bancada federal.

“Agradeço muito a bancada federal, que é quem colocou esse recurso. É necessário que haja uma mudança no modelo de gestão, uma mudança estrutural”, explicou o governador Eduardo Riedel.

Para que a unidade de saúde receba o valor, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) fez um remanejamento de outros projetos, e assim foi possível que a quantia fosse enviada ao hospital.

Na sexta-feira (28), o Governo do Estado anunciou o repasse dos R$ 25 milhões para auxiliar o hospital a enfrentar a crise financeira, com a liberação das parcelas a partir do dia 20 de abril até o mês de junho.

O novo modelo de gestão, com alterações estruturais da unidade para que situações emergências deixem de ocorrer a cada dois meses, é uma solicitação do Governo do Estado e também será realizado no HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul). A área da saúde em Campo Grande, recebe recursos estaduais de mais de R$ 1 bilhão por ano.

