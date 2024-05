Riedel deve destinar verba para fornecimento de água a famílias indígenas

Carla Andréa, com Governo do MS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, deve destinar, em colaboração com a Itaipu Binacional, R$ 120 milhões a um projeto de segurança hídrica, com o objetivo de encontrar uma solução para os problemas no fornecimento de água potável a famílias indígenas do Estado.

A proposta assegura os direitos dos povos indígenas, que vem sendo construída coletivamente. E é direcionada a aldeias do Conesul.

O termo de parceria tem previsão para ser assinado até o fim deste semestre. E contará com a participação de representantes da Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) e do Ministério do Povos Indígenas. Com a assinatura, em torno de 35 mil indígenas serão beneficiados.

