Riedel quer parcerias na saúde

A revista Ano 1, divulgada ontem (24) na agenda de governança e compromissos do Governo de Mato Grosso do Sul, chama atenção, com projetos robustos para a saúde, desde à atenção primária até a regionalização do setor. Incluso no primeiro pilar ‘Mais Inclusivo’, a pasta será beneficiada nos 79 municípios do Estado com a regionalização. Conforme a revista, serão R$ 60 milhões destinados aos postos de saúde e unidades básicas.

Segundo o governador Eduardo Riedel, a expectativa é concluir a construção do Hospital Regional de Dourados ainda neste ano e ao final do mandato entregar a reestruturação de 17 unidades hospitalares, que estão em andamento, incluindo reformas e entrega de equipamentos.



“A regionalização do atendimento à saúde é outra obsessão que nós temos que perseguir, reformas em 17 hospitais e a destinação de recursos para aumentar a cobertura da atenção básica são fundamentais na gestão da saúde, além dos investimentos nos hospitais referência de cada região”, pontuou.



Em relação à modernização, a ideia é proporcionar um sistema mais acessível e moderno, com teleconsultas em 20 municípios de fronteira, em diversas especialidades, e interconsultas de diagnóstico e tratamento, com a parceria do hospital Albert Einstein de São Paulo para os casos mais complexos.



O Programa Remédio em Casa já entrega na residência de 11 mil pacientes os medicamentos de uso contínuo e bolsas de ostomia. São investidos mais de R$ 52 milhões para acelerar as filas de procedimentos de saúde.



A parceria da saúde com a educação quer proporcionar cirurgias estéticas reparadoras, causadoras de bullying e preconceitos na rede pública escolar, além de ações direcionadas à saúde mental, de adolescentes e adultos usuários de drogas e álcool e combate à mortalidade materna e infantil.



Substituindo o conceito de 100 para “Ano 1” , Eduardo Riedel esclarece o motivo da troca de nome. "Uma ideia antiga, superada e simplista. Todo mundo sabe que é impossível resolver problemas estruturais em apenas três meses", afirmou. Baseado nos quatro pilares: inclusivo, digital, verde e próspero, o documento traz ainda propostas e melhorias para diversas áreas do Estado.

