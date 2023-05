Riedel quer zerar filas da saúde em MS

Com a meta de atender a demanda reprimida de 15 mil cirurgias eletivas em diversas especialidades e 42,5 mil exames diagnósticos, o governador Eduardo Riedel lançou o Programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, em Campo Grande, nesta segunda-feira (8).

Com um investimento de R$ 45 milhões de recursos próprios e R$ 7,9 milhões de recursos federais, o Governo do Estado vai levar consultas, exames e cirurgias à população dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. Prefeituras e estabelecimentos de saúde poderão fazer adesão ao programa.

O objetivo está em atender cirurgias eletivas em diversas especialidades, como: oftalmologista, otorrinolaringologista, cirurgia vascular e geral, ortopedia, urologia e cirurgia reparadora. Além, dos exames diagnósticos, através do "Opera MS" e "Examina MS", ambos da gestão do ex-Governado Reinaldo Azambuja. No entanto, a novidade do programa são as cirurgias repararoras, tendo em vista prevenir bullyng, voltados para pré-adolescentes e jovens em idade escolar.

No lançamento do programa, que foi realizado no Hospital São Julião, o Governador Eduardo Riedel firmou compromisso para com a população. "Nós não ficaremos tranquilos enquanto tiverem filas. MS vai para o recurso na rede credenciada para que a gente extermine com esse processo de fila. Temos que entender a real situação em cada um dos municípios do Estado, para que possamos 'matar' o problema que é de todos nós. Não vai faltar recurso para as boas iniciativas e para os bons projetos que deem resultado para a população", afirmou.

O secretário Estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, orientou os prefeitos e as equipes sobre como atuar quanto ao programa. "Para os prefeitos e secretários municipais de saúde que, ao contratarem os procedimentos cirúrgicos, deem valor aquelas pessoas que já habitam nos municípios e regiões de vocês. Para termos uma saúde centralizada, regionalizada, é fundamental fixar o profissional que está na região de vocês. Nós da secretaria de Saúde, estaremos atentos para atender as necessidades da sociedade. Vamos trabalhar, pois a população nos espera!", salientou.

Todos os municípios que desejarem aderir ao programa "MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”, devem se escrever na SES (Secretaria de Estado de Saúde), em um processo de credenciamento nas unidades prestadoras, já que precisarão se habilitar. "Isso é necessário para que possamos controlar a demanda e garantir a segurança dos pacientes", destacou o secretário.

Para o presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul) e prefeito de Nioaque, Valdir Junior, o programa representa um avanço para os municípios de MS. "Venho aqui hoje tranquilizar os prefeitos e prefeitas, e dizer que estamos avançando pelo caminho certo. Sabemos o quão importante é esse recurso chegar nos hospitais", disse ele.

Na ocasião, o senador Nelsinho Trad parabenizou a iniciativa. "Com muito trabalho, o resultado foi esse aperfeiçoamento, de uma maneira muito competente o MS Saúde vem levando, cada vez mais, as ações de saúde para nossa gente", ressaltou ele.

