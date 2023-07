Robô cirúrgico de São José do Rio Preto beneficiará pacientes de MS

O Hospital de Base de São José do Rio Preto/Funfarme implementou o sistema mais moderno do mundo para a realização de cirurgia robótica o robô Da Vinci Xi. A união de equipes cirúrgicas altamente capacitadas com este robô irá beneficiar pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), saúde complementar (convênios) e particulares dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.

O HB é a primeira instituição de saúde do Noroeste Paulista a ter esta última e mais moderna versão desta plataforma robótica.

Segundo a Diretoria da Funfarme, neste primeiro momento, o robô Da Vinci Xi será utilizado em cirurgias urológicas, como tratamento de câncer de próstata, rim e bexiga, entre outros, além de cirurgias oncológicas do aparelho digestivo, ginecológicas, como histerectomias e miomectomias. Do total de procedimentos, em torno de 15% serão pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Benefícios do aparelho

Esta é a quarta e mais moderna geração do sistema robótico Da Vinci, que revolucionou as cirurgias minimamente invasivas ao permitir à equipe médica realizar procedimentos com pequenas incisões, o que oferece importantes benefícios aos pacientes.

“Por trás do robô vem toda uma estrutura tecnológica necessária para o bom funcionamento, estrutura física que é uma nova área acoplada ao nosso centro cirúrgico com 1.200m², além dos processos de treinamento e qualificação de profissionais, mudanças necessárias para o bom funcionamento de uma área cirúrgica desse nível. Sem dúvida é um processo de qualidade ampliando em nossa instituição. Essa robótica não é apenas para a saúde suplementar e privados, vamos utilizá-la também para o SUS num percentual significativo”, afirma o diretor da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

As tecnologias que diferenciam o robô Da Vinci Xi são:

• tecnologia 3D HD altamente ampliada;

• sistema intuitivo, que configura os braços do equipamento para simular os movimentos do cirurgião;

• imagens mais claras e com alta qualidade, ampliada em até 15 vezes, e em três dimensões;

• estrutura confortável para auxiliar o cirurgião em procedimentos mais longos.

Com estas tecnologias, a cirurgia robótica oferece os seguintes benefícios:

1. atuação mais precisa e menos invasiva da equipe cirúrgica;

2. facilidade de acesso a diversas estruturas do corpo;

3. maior amplitude de movimento por parte do cirurgião;

4. menor trauma cirúrgico ao paciente;

5. redução da perda de sangue do paciente;

6. menos dores e menor risco de infecção;

7. menor tempo para recuperação do paciente pós-cirurgia.

Segundo o executivo da Strattner, atualmente 103 sistemas Da Vinci já foram instalados em 89 hospitais no Brasil e mais de 105 mil cirurgias robóticas foram realizadas no país utilizando esta plataforma.

