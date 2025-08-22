Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Sábado é dia de vacinação no Norte Sul Plaza com doses contra Covid e Influenza

O cidadão deve levar um documento com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação

22 agosto 2025 - 13h13Sarah Chaves

Neste sábado (23), o shopping Norte Sul Plaza será ponto de vacinação para a população de Campo Grande. A ação acontece das 11h às 17h, de forma gratuita, no corredor da loja Casas Bahia, e o atendimento será realizado por ordem de chegada, enquanto houver doses disponíveis.

Serão aplicadas vacinas contra a Covid-19, gripe (influenza) e também imunizantes de rotina do Calendário Nacional de Vacinação, tanto para crianças quanto adultos. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reforçar a prevenção contra doenças sazonais e vírus em circulação.

O cidadão deve levar um documento com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.

A vacinação contra a Covid-19 segue sendo fundamental para o controle da doença. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda doses de reforço anuais com vacinas atualizadas contra variantes recentes, como a XBB da Ômicron, principalmente para pessoas com comorbidades, idosos, imunocomprometidos, gestantes e profissionais da saúde.

Vacina contra a gripe 

A vacinação contra a gripe protege contra as principais cepas do vírus influenza (A e B), que circulam especialmente durante os meses mais frios. A doença pode causar complicações como pneumonia, especialmente em idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas.

Também estarão disponíveis vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, como:

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Hepatite B

DTP (difteria, tétano e coqueluche)

Febre amarela

HPV

Poliomielite

Meningocócica C, entre outras.

 

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dengue segue em alta em MS
Saúde
MS passa semana sem mortes por dengue, mas casos aumentam
MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal
Saúde
MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal
Getty Images
Saúde
Projeto facilita redirecionamento de emendas na área de saúde no Orçamento de 2025
Casos seguem aumentando
Saúde
Casos de dengue ultrapassam os 7,7 mil em Mato Grosso do Sul neste ano
Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Saúde
Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Caio precisa passar por cirurgia
Saúde
JD1TV: Caio precisa de R$ 30 mil para cirurgia após diagnostico de aneurisma de aorta
Houve repúdio em relação as sanções
Saúde
Associação de médicos cubanos repudia ação dos EUA contra Mais Médicos
Sabe o que é botulismo? Neurologista da Capital explica como evitar doença
Saúde
Sabe o que é botulismo? Neurologista da Capital explica como evitar doença
Microrregiões assumem papel estratégico na 'Nova Arquitetura da Saúde' de MS
Saúde
Microrregiões assumem papel estratégico na 'Nova Arquitetura da Saúde' de MS
Saúde e bem-estar debate avanços da odontologia e uso de alinhadores ortodônticos
Saúde
Saúde e bem-estar debate avanços da odontologia e uso de alinhadores ortodônticos

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval