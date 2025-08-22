Sábado é dia de vacinação no Norte Sul Plaza com doses contra Covid e Influenza

Neste sábado (23), o shopping Norte Sul Plaza será ponto de vacinação para a população de Campo Grande. A ação acontece das 11h às 17h, de forma gratuita, no corredor da loja Casas Bahia, e o atendimento será realizado por ordem de chegada, enquanto houver doses disponíveis.

Serão aplicadas vacinas contra a Covid-19, gripe (influenza) e também imunizantes de rotina do Calendário Nacional de Vacinação, tanto para crianças quanto adultos. A iniciativa é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) e tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reforçar a prevenção contra doenças sazonais e vírus em circulação.

O cidadão deve levar um documento com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação.

A vacinação contra a Covid-19 segue sendo fundamental para o controle da doença. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda doses de reforço anuais com vacinas atualizadas contra variantes recentes, como a XBB da Ômicron, principalmente para pessoas com comorbidades, idosos, imunocomprometidos, gestantes e profissionais da saúde.

Vacina contra a gripe

A vacinação contra a gripe protege contra as principais cepas do vírus influenza (A e B), que circulam especialmente durante os meses mais frios. A doença pode causar complicações como pneumonia, especialmente em idosos, crianças pequenas e pessoas com doenças crônicas.

Também estarão disponíveis vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, como:

Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)

Hepatite B

DTP (difteria, tétano e coqueluche)

Febre amarela

HPV

Poliomielite

Meningocócica C, entre outras.

