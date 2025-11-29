Sábado tem plantão de vacinação e emissão de DVA em três unidades

A Prefeitura de Campo Grande realiza neste sábado (29) um plantão de vacinação das 7h30 às 16h45, sem intervalo, para atualização das doses de rotina e emissão do Documento de Vacinação Atualizado (DVA).

As USFs Tiradentes, Dona Neta e 26 de Agosto estarão abertas com todas as vacinas do calendário: HPV, Meningocócica C, Pentavalente, Tríplice Viral, Hepatites A e B, Febre Amarela e doses contra a Covid-19 para todos os públicos.

O plantão atende pessoas que não conseguem buscar as unidades durante a semana. Para emissão do DVA e atualização da caderneta, é necessário apresentar o cartão de vacinação.

Locais:

• USF Tiradentes – Rua José Nogueira Vieira, 337

• USF Dona Neta – Rua Cora, 100

• USF 26 de Agosto – Rua Rui Barbosa, 4.670

