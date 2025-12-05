Menu
Saúde

Sábado terá plantão de vacinação contra bronquiolite para gestantes em 5 postos da Capital

Imunização gratuita e segura para gestantes a partir da 28ª semana de gestação

05 dezembro 2025 - 18h39Taynara Menezes
A vacina é fundamental para garantir a proteção dos bebêsA vacina é fundamental para garantir a proteção dos bebês   (Foto: Divulgação)

Neste sábado (06), gestantes a partir da 28ª semana de gestação poderão se vacinar contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite em recém-nascidos. A vacinação estará disponível em 5 unidades de saúde de Campo Grande, das 7h30 às 16h45, com horários especiais em dois locais.

A vacina contra o VSR é segura, gratuita e recomendada pelo Ministério da Saúde. Ela protege os bebês ainda durante a gestação, ajudando a prevenir complicações respiratórias nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico do bebê está em desenvolvimento.

Unidades de Saúde com Plantão:

USF Coronel Antonino

USF Tiradentes

USF Aero Rancho

USF São Francisco (das 7h30 às 11h30)

USF 26 de Agosto (das 7h30 às 11h30)

A vacina é fundamental para garantir a proteção dos bebês, e o acesso estará mais facilitado para as gestantes que não conseguiram comparecer durante a semana. Para a imunização, basta apresentar um documento pessoal e o cartão de pré-natal.

