Saúde

Saiba como utilizar gratuitamente o serviço de odontologia pelo SUS em MS

A porta de entrada para os serviços odontológicos é a Atenção Primária à Saúde

05 fevereiro 2026 - 08h23Luiz Vinicius
Serviço de odontologia é gratuito por meio do SUSServiço de odontologia é gratuito por meio do SUS   (Divulgação/SES)

A dor de dente é conhecida por ser uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Para evitar quaisquer problemas, o SUS (Sistema Único de Saúde) conta com uma rede de atendimento odontológico gratuito e esse serviço pode ativado pelos moradores de Mato Grosso do Sul.

A porta de entrada para os serviços odontológicos é a APS (Atenção Primária à Saúde), por meio das Equipes de Saúde Bucal presentes nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e nas UOMs (Unidades Odontológicas Móveis). É ali que o cidadão pode agendar consultas, realizar restaurações, extrações, limpeza, orientações preventivas e receber acompanhamento regular.

Quando há necessidade de procedimentos mais complexos — como tratamento de canal, cirurgias orais, atendimento a pacientes com necessidades especiais ou confecção de próteses — o usuário é encaminhado para os CEOs (Centros de Especialidades Odontológicas) ou para os Serviços de Especialidades em Saúde Bucal.

Por trás dessa estrutura está um trabalho técnico permanente. A coordenadoria de Saúde Bucal da SES apoia os municípios desde a adesão e implantação das estratégias da rede, orienta sobre fluxos de atendimento, organização dos serviços e integração com os demais pontos da rede de atenção à saúde. Também realiza o cofinanciamento de equipes de saúde bucal e CEOs, viabilizando repasses fundo a fundo para melhorar estrutura e funcionamento dos serviços.

O acompanhamento é contínuo: são monitorados indicadores de produção, qualidade dos registros nos sistemas oficiais e desempenho das equipes. O Estado também elabora notas técnicas, manuais e diretrizes assistenciais, orientando desde a carga horária dos profissionais até o cadastro correto das unidades no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde).

Como o cidadão pode acessar os serviços

 O caminho é simples:

  • Procure a UBS mais próxima: Leve documento de identificação, Cartão do SUS e comprovante de residência;
  • Agende consulta com a equipe de saúde bucal: O atendimento começa na atenção primária;
  • Se necessário, receba encaminhamento: Casos que exigem tratamento especializado são encaminhados para os CEOs ou outros serviços da rede.

Em caso de dúvidas, a orientação é procurar a Secretaria de Saúde do seu município para verificar a disponibilidade dos serviços na sua região.

