Saiba diferenciar os sintomas de coronavírus, gripe e resfriado

Mato Grosso do Sul registrou, no último sábado (14), os dois primeiros casos de coronavírus confirmados no estado. Vale lembrar que os sintomas do Covid-19 são semelhantes a de uma gripe ou resfriado, podendo levar pessoas contaminadas a acreditar que não estão com o vírus.

Para esclarecer as diferenças, o Ministério da Saúde elaborou materiais de divulgação explicando cada uma das síndromes e como os sintomas se manifestam.

No caso da febre, por exemplo, a ocorrência dela é comum em casos de Covid-19 e de gripe, mas rara em resfriados. Os espirros são comuns em resfriados, mas raros tanto em gripes quanto em Covid-19. O nariz entupido aparece frequentemente em resfriados, às vezes em gripes e, raramente, em casos do novo coronavírus.

A dor de cabeça é rara em resfriados, comum em gripes e pode surgir em infecções pelo novo coronavírus.

Quando uma pessoa estiver com sintomas correspondentes à Covid-19, é importante seguir as orientações do Ministério da Saúde e procurar um posto de saúde para obter orientação médica quanto às medidas.

Deixe seu Comentário

Leia Também