Saiba onde fazer os exames e testes de Covid-19 em Campo Grande

Com o aumento significativo dos casos de coronavírus em Campo Grande que já registra 49.576 mil infecções pela doença, pensando na segurança da população que deseja realizar o teste, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), elaborou uma lista com locais para realização do exame RT-PCR.

O RT-PCR é o considerado “padrão ouro” atualmente. Esse exame deve ser feito quando o indivíduo ainda tem grande quantidade do vírus no organismo, entre o 3° a 8° dia de sintomas ou conforme indicação médica.

A maioria dos laboratórios de análise da capital disponibilizam o teste RT-PCR (amostras coletadas através de swabs-cotonetes- de nasofaringe) com preços variando entre R$ 200 e R$ 400. Mas também é possível realizá-los nas Unidades Básicas de Saúde, mediante avaliação médica. Veja os locais.

Teste Rápido

Já o teste rápido, que normalmente é mais barato, apresenta valores entre R$ 79,90 e R$ 360 e pode ser encontrado nas farmácias Drogasil, mas também pode ser realizado no drive-thru de Campo Grande.

No teste rápido a amostra de sangue é colhida por punção digital (um furinho na ponta do dedo), também para identificar anticorpos. Por isso, os laboratórios orientam que o paciente espere pelo menos duas semanas, desde o início dos sintomas, para daí fazer o teste rápido ou o de sorologia, para que o corpo tenha tempo de produzir os anticorpos.

Atualmente, os testes são realizados no Drive-thru do Corpo de Bombeiros e na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho.

O Quartel do Corpo de Bombeiros Militar está localizado na Rua 14 de julho, esquina com 26 de agosto, no centro da Capital. Funciona todos os dias, inclusive finais de semana e feriado.O telefone para contato e agendamento do teste tanto no quartel quando na escola é o (67) 3311-6262.

