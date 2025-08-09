Saiba onde se vacinar contra a gripe neste sábado na Capital

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) promove neste sábado (9), um plantão de vacinação contra a gripe em dois pontos estratégicos de Campo Grande. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população e facilitar o acesso à imunização.

Durante a manhã, das 8h às 14h, a vacinação estará disponível no Corredor do Camelódromo, localizado na Avenida Noroeste, 5.039 – Centro.

Já no período da tarde e início da noite, das 14h às 20h, a população poderá se vacinar na Concha Acústica Helena Meirelles, na Rua Antônio Maria Coelho, 5.655 – Parque das Nações.

A vacinação é gratuita e destinada a todos os públicos elegíveis conforme a campanha vigente. A orientação é que os interessados levem um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também