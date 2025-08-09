Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Saiba onde se vacinar contra a gripe neste sábado na Capital

Corredor do Camelódromo e Concha Acústica terão atendimento em horários diferentes ao longo do dia

09 agosto 2025 - 08h15Sarah Chaves
Foto: TRE-SEFoto: TRE-SE  

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) promove neste sábado (9), um plantão de vacinação contra a gripe em dois pontos estratégicos de Campo Grande. A ação tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população e facilitar o acesso à imunização.

Durante a manhã, das 8h às 14h, a vacinação estará disponível no Corredor do Camelódromo, localizado na Avenida Noroeste, 5.039 – Centro.

Já no período da tarde e início da noite, das 14h às 20h, a população poderá se vacinar na Concha Acústica Helena Meirelles, na Rua Antônio Maria Coelho, 5.655 – Parque das Nações.

A vacinação é gratuita e destinada a todos os públicos elegíveis conforme a campanha vigente. A orientação é que os interessados levem um documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Confira a escala de plantão médico nas UPAS e CRS's neste sábado
Saúde
Confira a escala de plantão médico nas UPAS e CRS's neste sábado
Foto: Divulgação
Saúde
Mais de 100 atendimentos serão ofertados em mutirão do Universitário da UFGD neste sábado
"Ser humano tem perdido a batalha": Casos com escorpião aumentam em MS e especialista faz alerta
Saúde
"Ser humano tem perdido a batalha": Casos com escorpião aumentam em MS e especialista faz alerta
Hemosul convocou doadores de sangue
Saúde
Tipos O+ e A- chegam a nível crítico e Hemosul pede doação em MS
 Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) -
Política
Carlão cobra saída de Rosana Leite e alerta: "Vamos esperar entrar no caos?"
Ministério Público Federal (MPF) -
Interior
Serviços de saúde destinados a indígenas em Corumbá passam por fiscalização do MPF
Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul -
Saúde
MPF fixa prazo para que DSEI garanta atendimento de saúde à população indígena de Jardim
Menina passou por procedimento inovador
Saúde
HU da Capital realiza cirurgia inédita em criança com grave deformidade mandibular
Foco de dengue
Interior
MP apura ações da prefeitura de Fátima do Sul no combate à dengue, zika e chikungunya
Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira
Saúde
Capital recebe 1ª edição do "Circuito da Saúde" nesta quarta-feira

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande