Saiba quais UPAs terão pediatra nesta manhã na capital

Vinte e três médicos pediatras e 42 clínicos gerais atenderão nesta manhã de sábado (14) em Campo Grande. Entre os pediatras, seis profissionais atenderão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, cinco na UPA Vila Almeida, seis na UPA Universitário e seis na UPA Leblon.

No período da tarde, as mesmas UPAs, com exceção da UPA Universitártio, atenderão com 17 médicos pediatras.

O atendimento voltado ao público infantil será intensificado à noite, com cinco UPAS e um Centro Regional de Saúde (CRS) atendendo.

Para o público adulto, clínico geral, o atendimento é completo nos três períodos do dia em todas as unidades de saúde que compõem a escala.

Confira a tabela divulgada pela Prefeitura de Campo Grande:

