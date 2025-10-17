Menu
Menu Busca sexta, 17 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Santa Casa cobra da prefeitura recursos federais retidos desde a Covid-19

Município e Estado devem cumprir acordo de equilíbrio econômico até novembro; "Trabalhamos com déficit há dois anos e meio, e o contrato não muda", critica Alir Terra

17 outubro 2025 - 08h50Sarah Chaves
Saguão Santa CasaSaguão Santa Casa   (Sarah Chaves/JD1)

Responsável por expor a situação degradante do maior hospital do Estado, a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima resumiu a falta de apoio da prefeitura, responsável pela regulação e pelo contrato dos serviços prestados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ela, tramita na Justiça um processo para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, e o juiz determinou prazo de 30 dias úteis, que se encerra em 13 de novembro, para que Município e Estado apresentem uma proposta de acordo.

“O contrato é com o município de Campo Grande, que é o gestor pleno da saúde, mas o Estado assina como interveniente, porque repassa valores. O juiz deu 30 dias para que se tente um acordo”, explicou Alir Terra.

Atualmente, o contrato com a prefeitura é de cerca de R$ 33 milhões por mês, valor considerado insuficiente para cobrir os custos da instituição. As despesas mensais ultrapassam R$ 45 milhões, gerando um déficit de R$ 12 milhões por mês há mais de dois anos. “O contrato está há dois anos e meio sem equilíbrio econômico-financeiro. A gente tem a inflação normal e a inflação médica, mas o valor não muda”, destacou.

Um dos pontos mais sensíveis na relação entre o hospital e o Município é o não repasse de R$ 49 milhões, verba federal enviada durante a pandemia da Covid-19, que inicialmente eram R$ 29 milhões. O montante foi destinado pelo Ministério da Saúde, por meio da Lei Federal nº 13.992/2020, para apoiar hospitais filantrópicos contratualizados ao SUS.

Segundo a direção da instituição, o município de Campo Grande recebeu R$ 29,9 milhões do governo federal, mas não repassou o valor ao hospital, que era o verdadeiro destinatário do recurso. “Essa verba foi destinada para os hospitais que atenderam pacientes durante a pandemia. A Santa Casa foi uma das principais referências do Estado e nunca recebeu esse dinheiro”, afirmou Alir Terra.

A dívida, reconhecida pela Justiça em várias instâncias, já soma R$ 49 milhões. Mesmo assim, a prefeitura continua recorrendo para postergar o pagamento. O processo, de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, está atualmente na 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos, sem movimentação desde 18 de setembro.

Questionada pela reportagem, Alir informou que o principal argumento da Prefeitura para postergar o pagamento é “falta de dinheiro”.

Para a Santa Casa, o valor deveria ser sequestrado dos cofres municipais. “Esse recurso é essencial para manter o hospital funcionando. Estamos falando de saúde pública, de vida, de dignidade das pessoas que dependem do SUS”, reforçou a presidente.

Superlotação e sobrecarga

Além do problema financeiro, o hospital enfrenta superlotação constante, agravada pela regulação feita pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A Santa Casa só recebe pacientes encaminhados pela central reguladora ou em situação de “vaga zero”, quando precisa atender mesmo sem leito disponível.

“Na área vermelha, temos seis leitos, mas sempre há superlotação Cada um deles precisa de cama, remédio, limpeza e alimentação. E o contrato continua o mesmo. A prefeitura regula todos os atendimentos, mas não atualiza o valor do serviço”, relatou Alir.

Cerca de 30% dos atendimentos são de pacientes vindos do interior do Estado, mas todo o contrato e o repasse de recursos continuam sob responsabilidade da prefeitura de Campo Grande. “Mesmo os pacientes do interior são regulados pelo município, porque a Santa Casa não tem contrato direto com o Estado. Somos o maior hospital do Mato Grosso do Sul e a terceira maior Santa Casa do país. Não há para onde mandar esses pacientes”, ressaltou.

Enquanto isso o Hospital “troca a turbina com o avião em movimento”, ou seja, tira de onde não tem para não deixar de dar assistência e manter melhorias. Através de suas madrinhas, o hospital realiza bazar e feiras e entra na segunda fase da campanha Juntos pela Vida no qual em conjunto com a comunidade, arrecada fundos para reformas estruturantes. 

A instituição concluiu recentemente a primeira fase das obras do Pronto-Socorro, que teve custo total de R$ 2.583.201,42, dos quais R$ 754 mil foram arrecadados em doação.

Agora, a nova etapa da campanha tem meta de arrecadação de R$ 1.855.119,62, valor que será destinado à modernização da Unidade de Decisão Clínica Pediátrica, incluindo áreas de atendimento crítico e não crítico, sala de curativos e sala de classificação de risco.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Psiquiatra debate limites e educação infantil no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira
Saúde
Psiquiatra debate limites e educação infantil no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira
Homem tem metástase após transplante de fígado com câncer em SP
Saúde
Homem tem metástase após transplante de fígado com câncer em SP
Fumacê circula em 20 bairros hoje
Saúde
Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta quinta-feira; confira
Fumacê na Capital
Saúde
Fumacê reforça combate ao mosquito Aedes aegypti em cinco bairros da Capital; confira
Pacientes da área verde aguardando encaminhamento
Saúde
Com tabela SUS congelada desde 2008, Santa Casa opera acima do limite e vê dívida crescer
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê na área! Confira quais os seis bairros que estão na rota nesta terça
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) -
Justiça
Hospital Universitário da Capital é condenado a pagar adicional de insalubridade a médicos
Bebidas alcoólicas apreendidas
Saúde
Mato Grosso do Sul tem quatro suspeitas de intoxicação por metanol
Família autoriza doação de órgãos no HU e salva pacientes em três estados
Saúde
Família autoriza doação de órgãos no HU e salva pacientes em três estados
Foto: Sarah Chaves/JD1
Saúde
'Juntos Pela Vida' da Santa Casa precisa arrecadar R$ 1,8 milhão para reforma da ala pediátrica

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida