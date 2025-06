Santa Casa da Capital teve 125 internações por queimaduras entre janeiro e maio

A Santa Casa de Campo Grande, referência no atendimento a pacientes feridos, presenciou uma diminuição no número de internações no setor de queimados, com 125 de janeiro a maio deste ano, número menor que os 191 registrados no mesmo período em 2024.

Os dados surgem em meio à campanha de conscientização sobre prevenção de acidentes envolvendo queimaduras de fogo, eletricidade, produtos químicos e líquidos quentes de junho, mês escolhido pela Sociedade Brasileira de Queimaduras para a ação.

Segundo o Dr. Felipe Resende, coordenador do setor de queimados da Santa Casa, a vários dos acidentes ocorre devido à falta de atenção das vítimas. “Muitas vezes, as pessoas subestimam os riscos do fogo. Um dos exemplos preocupantes é a alta incidência de queimaduras causadas pelo acendimento de churrasqueiras para bife na chapa, uma prática cultural no estado. O uso de álcool líquido, que se espalha rapidamente com o vento, torna-se imprevisível e perigoso”, comentou.

O médico ainda esclarece que o maior índice de queimaduras registrado no hospital é provocado por líquidos superaquecidos, que se diferencia das causadas por combustíveis.

“Queimaduras por líquidos superaquecidos envolvem água fervente ou óleo e são térmicas, resultado da transferência de calor do líquido para o corpo. Já as queimaduras por combustíveis, como gasolina ou álcool, podem ser térmicas ou químicas, dependendo da forma de contato com a pele”, esclareceu.

Os dados divulgados pela Santa Casa mostram que os homens são as principais vítimas desses acidentes, com a faixa etária mais afetada estando entre 31 e 60 anos, seguida pelo público de 21 a 30 anos.

O terceiro tipo mais comum de queimadura é causado por exposição direta à chama, proveniente de fogo ou gás.

A recomendação dos especialistas é que se mantenha crianças afastadas de fogões, ferros de passar, líquidos quentes e outras fontes de calor, além de se adotar precauções na manipulação de álcool e querosene, evitar exposição prolongada ao sol sem proteção e utilizar roupas leves para minimizar o impacto dos raios solares na pele.

“Todo cuidado é essencial. Em caso de queimadura, o ideal é resfriar o local com água corrente em temperatura ambiente e buscar assistência médica o mais rápido possível. Nunca aplique gelo, manteiga ou qualquer produto na área afetada, nem tente remover roupas grudadas na pele”, reforçou Dr. Felipe Resende.

