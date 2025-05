Santa Casa de Campo Grande fecha prontos-socorros do hospital

A Santa Casa de Campo Grande informou, nesta sexta-feira (23), que a instituição está bloqueando os prontos-socorros adulto e infantil do hospital, em decorrência de alto número de internações nas áreas vermelhas.

Segundo comunicado, o ofício sobre o bloqueio foi emitido na quinta-feira (22). No total, cerca de 20 pacientes ocupam os leitos da área vermelha adulta, que dispõe de apenas seis vagas disponíveis.

Na área vermelha pediátrica, um total de seis pacientes estão internados, sendo cinco deles conectados a respiradores, com apenas três leitos disponíveis.

A Santa Casa pontuou que os leitos da ala adulta e pediátrica são contratados pelo município, e que a instituição está operando acima da capacidade estabelecida no contrato, no entanto, seguirá atendendo a população que buscar auxílio.

“Dessa forma, o bloqueio foi necessário, sendo permitidos apenas os casos de emergência, que serão avaliados pelo Núcleo Interno de Regulação, junto à Regulação Municipal e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), para definir quais atendimentos ainda poderão ser realizados”, diz o comunicado.

