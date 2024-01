Santa Casa desmente falso alerta sobre surto de Covid no hospital

A Santa Casa de Campo Grande desmentiu, nesta segunda-feira (22), um falso alerta que vem rondando as redes sociais sobre um “surto” de Covid no hospital, que supostamente teria deixado a instituição sem vagas para internação de novos pacientes.

Em nota, o hospital explica que a informação não é verídica, e detalha que a internação de pacientes com Covid ainda é normal, mesmo com o fim do estado de pandemia. Até o dia 21 de janeiro, haviam quatro pacientes diagnosticados com a doença internados na Santa Casa, todos em com boas condições clínicas.

Além dos casos, o áudio aponta cinco mortes causadas pela doença somente no hospital, informação que também é falsa e não condiz com os dados divulgados pela instituição.

