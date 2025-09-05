Menu
Menu Busca sexta, 05 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Santa Casa inaugura primeira fase da reforma do Pronto-Socorro

Inauguração ocorre em 15 de setembro, com visitação aberta à comunidade

05 setembro 2025 - 15h42Carla Andréa

A Santa Casa de Campo Grande inaugura, no próximo dia 15 de setembro de 2025, às 9h, a primeira etapa da reforma do Pronto-Socorro, marcando um avanço importante na infraestrutura hospitalar voltada ao atendimento emergencial.

A cerimônia contará com a presença de autoridades, representantes da saúde pública e membros da comunidade. Após o evento oficial, das 10h30 às 14h, o espaço estará aberto para visitação.

A reforma contempla melhorias estruturais, ampliação de áreas de atendimento e modernização de equipamentos, com foco na humanização e na eficiência dos serviços.

O novo espaço foi projetado para proporcionar mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes médicas e assistenciais.

Os trabalhos de engenharia e arquitetura priorizaram a acessibilidade e a segurança, além da adoção de soluções sustentáveis, como iluminação de baixo consumo e sistemas de climatização eficientes, que reduzem custos operacionais e contribuem para a preservação ambiental.

A obra foi financiada pela campanha Juntos Pela Vida, iniciativa solidária que mobilizou empresas, instituições e a sociedade civil. Até agosto de 2025, a campanha arrecadou mais de R$ 683 mil, integralmente destinados à reforma.

Serviço

Evento: Inauguração da primeira fase da reforma do Pronto-Socorro

Data: 15 de setembro de 2025

Horário: 9h – abertura oficial / 10h30 às 14h – visitação

Local: Santa Casa de Campo Grande – Rua Rui Barbosa, 3637 – Centro

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ambulâncias serão entregues
Saúde
Saúde de MS reforça frota e busca ampliar atendimento nos polos indígenas
Medicamento Mounjaro
Saúde
Anvisa manda apreender lotes falsos de Mounjaro e remédio para câncer
Sesau explica procedimentos após relato de gestante sobre dificuldades para cesárea
Saúde
Sesau explica procedimentos após relato de gestante sobre dificuldades para cesárea
Saúde e Bem-Estar: Cardiologista explica intervenções e como prevenir agravamento de doenças
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Cardiologista explica intervenções e como prevenir agravamento de doenças
Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital
Saúde
Gestante corre risco por falta de atendimento para cesárea de alto risco na Capital
JD1TV: Especialistas alertam sobre distorção corporal e compulsão alimentar
Saúde
JD1TV: Especialistas alertam sobre distorção corporal e compulsão alimentar
MS adota novas diretrizes no combate ao Aedes aegypti após aumento de infestação
Saúde
MS adota novas diretrizes no combate ao Aedes aegypti após aumento de infestação
Foto: Ministério da Saúde
Saúde
Hospital Universitário da Grande Dourados realiza 1ª bariátrica pelo SUS
Mato Grosso do Sul lidera cobertura vacinal no Brasil
Saúde
Mato Grosso do Sul lidera cobertura vacinal no Brasil
Hospital de Câncer inaugura novo andar com 32 leitos em Campo Grande
Saúde
Hospital de Câncer inaugura novo andar com 32 leitos em Campo Grande

Mais Lidas

O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
O autor do crime foi preso instantes depois
Cidade
Tonzinho enfrenta júri popular por matar "Opalão do PCC" em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande