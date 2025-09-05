Santa Casa inaugura primeira fase da reforma do Pronto-Socorro

A Santa Casa de Campo Grande inaugura, no próximo dia 15 de setembro de 2025, às 9h, a primeira etapa da reforma do Pronto-Socorro, marcando um avanço importante na infraestrutura hospitalar voltada ao atendimento emergencial.

A cerimônia contará com a presença de autoridades, representantes da saúde pública e membros da comunidade. Após o evento oficial, das 10h30 às 14h, o espaço estará aberto para visitação.

A reforma contempla melhorias estruturais, ampliação de áreas de atendimento e modernização de equipamentos, com foco na humanização e na eficiência dos serviços.

O novo espaço foi projetado para proporcionar mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho às equipes médicas e assistenciais.

Os trabalhos de engenharia e arquitetura priorizaram a acessibilidade e a segurança, além da adoção de soluções sustentáveis, como iluminação de baixo consumo e sistemas de climatização eficientes, que reduzem custos operacionais e contribuem para a preservação ambiental.

A obra foi financiada pela campanha Juntos Pela Vida, iniciativa solidária que mobilizou empresas, instituições e a sociedade civil. Até agosto de 2025, a campanha arrecadou mais de R$ 683 mil, integralmente destinados à reforma.

Serviço

Evento: Inauguração da primeira fase da reforma do Pronto-Socorro

Data: 15 de setembro de 2025

Horário: 9h – abertura oficial / 10h30 às 14h – visitação

Local: Santa Casa de Campo Grande – Rua Rui Barbosa, 3637 – Centro

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também