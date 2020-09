Santa Casa recorre ao CRM contra colapso

A Santa Casa de Campo Grande comunicou, na manhã desta quarta-feira (23), o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) que está com estoque de medicamento em níveis críticos devido ao aumento de atendimento no Pronto Socorro. Segundo a entidade, ela solicitou a Central de Regulação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que fossem encaminhados paciente de extrema urgência e emergência para a unidade hospitalar, porém não foi atendida.

Segundo o documento o cenário atual é de altíssimo risco aos pacientes. “O risco de desassistência é elevadíssimo, crise que vem sendo denunciada reiteradamente, inclusive, com solicitações a regulação municipal para que os encaminhamentos ao Pronto Socorro sejam restritos aos casos de urgência e emergência, no entanto, sem medidas bastantes, por parte da gestão municipal, para ao menos diminuir a demanda”, explicou o documento.

Em outro trecho o órgão se posiciona dizendo que “No último dia 21 denunciamos a Regulação Municipal que em decorrência de material específico para o procedimento de cateterismo e angioplastia coronária, a Santa Casa não tinha condições de realizar assistência a estes casos estavam temporariamente suspensas no hospital.”

A reportagem do JD1 Notícias procurou a Sesau sobre um posicionamento sobre as informações da Santa Casa, porém até o momento desta publicação não obtivemos resposta.









