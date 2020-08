Santa Casa publica novas normas para acompanhantes de pacientes internados

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Santa Casa de Campo Grande, informou através de uma nota oficial, que haverá mudanças na circulação de acompanhantes dos pacientes internados.

De acordo com o hospital, a troca de acompanhantes de pacientes internados e também de pacientes do pronto-socorro passará a ser realizada uma vez ao dia, das 17h às 19h.

“A entrada de acompanhantes será exclusivamente pela rua Eduardo Santos Pereira, 88, com exceção dos acompanhantes da Unidade do Trauma que continuarão com entrada pela rua 13 de Maio”, afirma o hospital em nota.

A Santa Casa ainda ressalta, que os acompanhantes do grupo de risco para a Covid-19 ou que podem ter entrado em contato com a doença, não serão liberados para entrar no hospital

Deixe seu Comentário

Leia Também