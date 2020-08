Santa Casa realiza cirurgia rara e corrige anomalia de recém-nascido

Um procedimento cirúrgico de alta complexidade, foi realizado com sucesso pela equipe da bucomaxilofacil da Santa Casa de Campo Grande em um recém-nascido que sofria por uma anomalia congênita rara, que é caracterizada pela diminuição da mandíbula, retração da língua e obstrução das vias aéreas, chamada de Sequência de Robin associada à Anomalia (SRA).

O paciente nasceu no município de Maracaju e ainda na maternidade necessitou de intubação, sendo imediatamente transferido para a capital, tendo sérias complicações durante o transporte, em decorrência da SRA.

Na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTINeo) da Santa Casa foi evidenciado o diagnóstico da Sequência, a partir dos três aspectos mais característicos da anomalia, na qual a intervenção cirúrgica é o melhor tratamento para melhora do paciente e redução de sequelas permanentes.

Após exames de imagens evidenciarem uma deficiência da mandíbula de 17mm, foi realizado na sexta-feira (7), o procedimento de “distração osteogênica mandibular” pela equipe do Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. O dispositivo implantado no paciente, então com 52 dias de vida, não tem cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e foi doado à família do bebê de forma anônima.

Ao todo, foram cerca de 2h30 de cirurgia sem intercorrências e dentro das expectativas da equipe que acompanhava o caso clínico desde sua admissão no hospital. Com o procedimento, a mandíbula já foi aumentada em 13mm, o que já garantiu ao bebê uma melhora significativa da desobstrução das vias aéreas e possibilidade de alta para os próximos dias.

