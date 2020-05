Santa Casa tem consultas a partir de R$ 50, sem precisar de plano

Apesar de não muito divulgada, a Santa Casa de Campo Grande possui seu Centro Médico com consulta em diversas áreas, que podem ir de R$ 50,00 até R$ 130,00. O baixo preço é uma opção para pessoas que não possuem o plano médico do hospital, mas podem se consultar através da tabela social.

São diversas as especialidades disponíveis para consultas, que vão desde alergias, agiologia, cirurgias, ginecologia até nutrição, psicologia e muitas outras, a lista completa das especialidades pode ser vista no final da matéria.

De acordo com a gerente do Centro Médico, Karina Silva, o valor da consulta varia de acordo com a especialidade, mas ela já adianta que todas as consultas médicas são no valor de R$ 130,00, que apesar de ser o mais alto da clinica, ainda sim fica abaixo de clinicas populares existentes na cidade.

Consultas em época de coronavírus

Karina explica que muitas pessoas estão com medo de se cosultarem ou acompanharem problemas já diagnosticados durante esse período de pandemia, ainda mais no Centro Médico da Santa Casa, por ficar ao lado do hospital.

Apesar disso, ela informa que todos os procedimentos de segurança estão sendo tomadas, visando principalmente à segurança dos pacientes e profissionais.

“Todos os profissionais fazem o uso dos EPIs, todo o ambiente foi organizado com o distanciamento das poltronas, os pacientes são agendados por hora e a confirmação desse agendamento é realizada pelos próprios médicos do hospital para realizar um checklist e saber se paciente não tem nenhum sintoma e coisas do tipo”, explicou Karina.

“Além disso, no momento do agendamento o paciente é informado de toda a organização do serviço, é pedido para que ele vá para a consulta fazendo o uso da máscara, com dez minutos de antecedência para evitar aglomerações e que o profissional médico vai entrar em contato 12h antes da consulta para confirmar se ele não tem nenhum sintoma e então liberá-lo para ir a consulta”, completou Karina.

Especialidades disponíveis

Alergia, angiologia e cirurgia vascular, cardiologia (eletrocardiograma), cirurgia cardíaca, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, cirurgia plástica, clínica geral, dermatologia, endocrinologia, fisiatria, fonoaudiologia, gastroenterologia, geriatria e gerontologia, ginecologia e obstetrícia (preventivo), hematologia, homeopatia, mastologia, neurocirurgia, neurologia clínica, nutrição, oftalmologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, proctologista, psicologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.

