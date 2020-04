"São agentes de saúde", diz presidente da CDL sobre profissionais de academias

Com o fechamento de centenas de academias e mais de 1 mil profissionais do setor sem ter como trabalhar por causa da pandemia do coronavírus, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande encabeçou uma campanha de apoio para retomada das atividades nas academias de Campo Grande.

Segundo o presidente da CDL, Adelaido Vila, a preocupação é baseada na quantidade de profissionais que precisam trabalhar para sobreviver.

A ideia surgiu após inúmeros profissionais e proprietários de academias e centros de esportes procurarem pedindo ajuda e em conversa com o Conselho Regional de Educação Física (CREFI), foi entregue um plano de biossegurança ao prefeito Marquinhos Trad (PSDB).

Para Vila, a atividade essencial precisa ser retomada. “Entendemos que o profissional de educação física é um agente de saúde, e pode ajudar as pessoas voltando ao trabalho, para fortalecimento do seguimento”, explicou.

Adelaido afirma que se retomada, será tudo feito com responsabilidade e segurança. “São atividades além de necessárias, são fundamentais, as pessoas precisam da prática esportiva para se fortalecer, o pulmão precisa disso e os profissionais precisam voltar a trabalhar ”, finalizou.

