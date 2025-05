São Julião recebe os primeiros pacientes em leitos abertos pelo governo de MS

O Hospital São Julião, em Campo Grande, começou a receber nesta semana os primeiros pacientes nos 12 novos leitos clínicos abertos na unidade com recursos do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A assinatura do termo de abertura foi feita nesta semana, e já na terça-feira (20), os primeiros pacientes começaram a ser admitidos, e desde então, pessoas com pneumonia, infecção urinária e outras condições que demandam medicação e cuidados contínuos, mas que não precisam ser isoladas, foram acolhidas no hospital.

“São leitos de clínica médica destinados a pacientes com perfis que exigem cuidados assistenciais, como uso de antibióticos e medicações contínuas. Como o São Julião é um hospital de retaguarda com leitos compartilhados, não é possível receber pacientes com doenças infecciosas transmissíveis. Por isso, esses novos leitos são estratégicos para apoiar a rede hospitalar, sem sobrecarregar outras unidades”, explicou Jéssyka Mendes, a superintendente de gestão do hospital.

A estruturação dos novos espaços foi possível graças à reorganização dos ambientes internos do hospital e à otimização da ocupação, feita a partir de investimentos em equipamentos e equipe. “É uma entrega significativa, que fortalece a capacidade do hospital filantrópico, que hoje dedica 99% do seu atendimento ao SUS. Além de atender mais pacientes com qualidade, essa ampliação também contribui para o equilíbrio financeiro da instituição”, acrescentou.

Essa ampliação reforça a rede hospitalar pública, em um momento de alta nas internações por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs), com os leitos clínicos contratualizados entre o governo do Estado e o São Julião passando para 32.

