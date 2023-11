São Julião sediará encontro entre Henrique Prata e Ir. Silvia Vecellio

Acontece nesta sexta-feira (17), às 10h no Hospital São Julião, um encontro entre Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, também conhecido como o Hospital do Câncer de Barretos e Ir. Silvia Vecellio, presidente de honra do Hospital São Julião.

Henrique Prata irá se encontrar para conhecer o trabalho da Irmã Silvia Vecellio, enquanto a religiosa se encontrará com o chefe do Hospital do Câncer de Barretos para aprender como expandir as atividades do São Julião, sem perder o contato com os princípios filantrópicos.

“Henrique Prata é amigo de muitos artistas e queremos que ele também nos ensine como chegar até eles para fortalecermos nosso trabalho”, disse a Irmã.

O presidente do São Julião, Carlos Melke, foi o responsável por organizar o encontro, que faz parte de um programa iniciado há um ano. “Esta nova fase, tem como objetivo alinhar a instituição ao perfil atual da comunicação e divulgar um trabalho que vem sendo construído há mais de 50 anos, mas que ainda não havia sido devidamente compartilhado com a sociedade”, explicou.

