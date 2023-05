Saúde alerta para aumento de casos de SRAG em crianças

O Ministério da Saúde publicou recentemente uma nota técnica onde alerta sobre o aumento de casos de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em crianças de todo o Brasil.

Segundo o aviso da pasta, os quadros estão sendo causados em sua maioria, atualmente, pelo vírus sincicial respiratório (VSR), um dos principais causadores de doenças respiratórias em crianças de até 4 anos.

A nota ainda destaca que o aumento de casos é observado desde o fim de 2022, e que entre janeiro e março deste ano, já foram registrados mais de 3 mil casos de SRAG pelo vírus até o momento.

“O padrão de sazonalidade varia entre as regiões, sendo mais marcado naquelas com estações climáticas bem definidas, ocorrendo com maior frequência nos meses mais frios, em locais de clima temperado”, explica o documento.

Os sintomas de uma infecção por VSR incluem, mas não estão restritos a, obstrução nasal, coriza hialina, tosse, febre, recusa alimentar, febre alta, tosse persistente, dificuldade para respirar, chiado no peito, apneia e irritabilidade.

O Ministério da Saúde recomenda que os pais e crianças tenham atenção redobrada nesta época do ano e reforcem medidas de segurança como limpeza de ambientes, higienização das mãos e evitar contato com outras pessoas que possam estar infectadas.

