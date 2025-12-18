Menu
Menu Busca quinta, 18 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Saúde

Saúde aposta em leitos de retaguarda para aliviar superlotação da Santa Casa

O secretário, Maurício Simões, defende gestão qualificada e parcerias como caminho para a alta complexidade

18 dezembro 2025 - 12h25Sarah Chaves
Pacientes da área verde aguardando encaminhamentoPacientes da área verde aguardando encaminhamento   (Sarah Chaves/JD1)

O secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, Maurício Simões, detalhou o plano do governo para desafogar os leitos da Santa Casa de Campo Grande, durante entrevista em que abordou a reorganização da rede hospitalar e os desafios da alta complexidade no Estado.

A estratégia envolve mudanças na gestão, criação de leitos de retaguarda e a utilização de modelos já existentes, como a Parceria Público-Privada (PPP) do Hospital Regional, apontada como possível referência.

Segundo Simões, o problema da superlotação da Santa Casa é estrutural e exige uma resposta integrada. “É um problema complexo, que passa por toda a arquitetura de saúde que a gente tem no município. Campo Grande era referência única para todo o Estado e nós temos poucas cidades com população acima de 100 mil habitantes, capazes de concentrar profissionais especializados para fazer o giro da alta complexidade”, afirmou.

O secretário destacou que a melhoria da gestão é um ponto central para mudar esse cenário. “É fundamental que a gente melhore a qualidade da gestão da Santa Casa, melhorando indicadores. Gestão hospitalar qualificada faz diferença direta na qualidade do atendimento e na segurança do paciente”, disse. Para ele, experiências como a PPP do Hospital Regional mostram que modelos profissionais de gestão podem gerar resultados positivos. “A privatização ou a parceria pode servir de exemplo de como entregar a gestão de um hospital de porte e alta complexidade a uma instituição profissional pode gerar diferencial na qualidade e na segurança do paciente”, afirmou.

Entre as medidas em estudo está a organização dos chamados leitos de retaguarda. A proposta é separar o atendimento de pacientes agudos e crônicos, evitando que casos de longa permanência ocupem vagas destinadas a atendimentos de urgência. “Estamos delineando o leito de retaguarda, para transferir pacientes crônicos e deixar o leito da Santa Casa aberto para paciente agudo. Hoje, muitas vezes, o paciente crônico ocupa um leito que deveria estar disponível para um caso agudo”, explicou.

Nesse contexto, o Hospital São Julião surge como peça estratégica. Simões revelou que já houve visita técnica recente à unidade. “Nós estivemos no São Julião na semana passada com a diretoria, delineando qual seria a expectativa da instituição e alinhando com a expectativa do Estado, dentro da mesma estrutura”, afirmou. A intenção, segundo ele, é avançar para a formalização de contratos o mais rapidamente possível. “A ideia é que, o mais breve possível, a gente possa contratualizar o São Julião como uma referência de retaguarda para os hospitais de alta complexidade”, completou.

O secretário também explicou a lógica do giro de leitos, essencial para reduzir a sobrecarga. “Um paciente no hospital de agudos fica, em média, de três a cinco dias, tirando os que ficam em terapia intensiva, que permanecem de nove a dez dias. A ideia é receber o paciente agudo, estabilizar em três a cinco dias, e então encaminhá-lo para um leito de retaguarda”, detalhou. Segundo Simões, após esse período, o paciente pode retornar ao hospital de referência apenas para consultas especializadas. “Isso libera o leito para quem realmente precisa, mas é fundamental manter esse giro de leitos funcionando”, concluiu.

Para o secretário, o desafio enfrentado pela Santa Casa reflete uma realidade nacional, agravada no período pós-pandemia. 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saúde e Bem-Estar: Profissional bariátrico debate cirurgias x canetas emagrecedoras
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Profissional bariátrico debate cirurgias x canetas emagrecedoras
A proporção ideal, segundo Jacqueline, é cerca de 1/4 do prato com carboidratos e outro 1/4 com proteína
Saúde
Equilíbrio no fim de ano: nutricionista dá dicas para aproveitar as festas sem culpa
Justiça autoriza greve dos odontologistas caso prefeitura não cumpra acordo em 15 dias
Saúde
Justiça autoriza greve dos odontologistas caso prefeitura não cumpra acordo em 15 dias
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /
Saúde
Governo do Estado vai investir R$ 500 mil para fortalecer rede hospitalar da Capital
Vacina contra influenza continua sendo a melhor prevenção.
Saúde
Caso de gripe K é identificado no Brasil; entenda
A participação das escolas permitiu alcançar públicos estratégicos
Saúde
Com mais de 2,5 milhões de doses aplicadas em 2025, MS lidera vacinação no país
Micrografia eletrônica de transmissão do HIV
Saúde
OMS reconhece o fim da transmissão do HIV de mãe para filho no país
Módulo de Saúde do Complexo Penitenciário do Jd. Noroeste -
Saúde
Prefeitura deixa faltar medicamentos até na cadeia e promotor investiga
O retorno dos atendimentos é previsto para 5 de janeiro de 2026
Saúde
Casa Rosa realiza último mutirão de saúde do ano neste sábado no Tijuca

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Mulher é presa por botar filha de 5 meses na chuva e querer 'vida sexual livre' em MS
Terminal -
Cidade
Funcionário paga a conta do transporte durante a greve? Entenda
Ônibus estão nas garagens sem funcionar com a greve
Cidade
Sem data para receber, motoristas devem estender greve para quinta na Capital
Carros ficaram destruídos
Trânsito
Três pessoas da mesma família morrem em grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul