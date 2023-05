Saúde: Campo Grande entre as 10 melhores do país

Campo Grande está entre as dez capitais mais bem avaliadas do país em atenção primária, além de ter o melhor índice da região Centro-Oeste. O resultado saiu no ranking do programa Previne Brasil, do Ministério da Saúde, divulgado nesta semana.

A avaliação feita a cada quadrimestre, trouxe um resultado que surpreendeu a prefeita Adriane Lopes. “A saúde é e sempre será prioridade na nossa gestão. Estamos trabalhando para dar a população campo-grandense uma saúde digna e de qualidade. E esse resultado vem coroar todo o trabalho que vem sendo realizado. Temos a certeza que é possível avançar muito mais e vamos trabalhar para que a nossa cidade continue sendo referência em todas as áreas”, disse a chefe do Executivo Municipal.

Conforme o relatório, a capital sul-mato-grossense alcançou o Índice Sintético Final (ISF) de 7,01, à frente das cidades de Brasília-DF (6,86) e Cuiabá-MT(5,25). No ranking geral, Campo Grande aparece na sétima colocação, ficando atrás das cidades de Manaus-AM (8,45), Curitiba-PR (7,76), Porto Alegre-RS (7,75), Maceió-AL (7,62), Florianópolis-SC (7,25) e Rio de Janeiro (7,16).

Os sete indicadores monitorados pelo programa são referentes à atenção à saúde da gestante, realização de exames preventivos no público feminino, cobertura vacinal contra poliomielite e pentavalente, além do acompanhamento de hipertensos e de diabéticos na rede.

O Previne Brasil é um programa do Ministério da Saúde que monitora a qualidade dos serviços de atenção primária ofertados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), considerando o desempenho de cada município para acesso aos recursos de investimento na área. Além dos sete indicadores de saúde, o programa avalia a saúde básica a partir de mais dois eixos: o cadastramento da população na APS e a execução de ações programáticas.

