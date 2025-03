SaÃºde confirma primeiro caso da nova cepa de Mpox no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, na noite de sexta-feira (7), o primeiro caso da nova cepa da Mpox, chamada de clado Ib, do Brasil. A paciente mora na região metropolitana de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Saúde de São Paulo, a paciente, uma mulher de 29 anos, informou que os sintomas da doença começaram em 16 de fevereiro e que manteve contato com familiar que veio da República Democrática do Congo, país onde a nova cepa circula de forma endêmica.

“A paciente está internada em isolamento no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas, apresentando boa evolução do quadro clínico”, informou a secretaria.

A secretaria reforçou que está monitorando o cenário epidemiológico da doença no estado, e que todas as unidades de saúde estaduais seguem protocolos técnicos de vigilância, testagem e acompanhamento de casos.

Também foi feita notificação do caso ao Centro de Operações de Emergência em Saúde para Mpox, do Ministério da Saúde.

Segundo o ministério, “até o presente momento não foram identificados casos secundários, a equipe de vigilância municipal mantém o rastreamento de possíveis contatos”, além de afirmar que acompanha o processo de investigação e mantém contato com as secretarias Estadual e Municipal de Saúde de São Paulo.

“Entre as medidas adotadas destacam-se a comunicação à Organização Mundial da Saúde (OMS), o reforço da rede de vigilância epidemiológica, e o acompanhamento da busca ativa de pessoas que tiveram contato com a paciente”, disse o ministério.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também