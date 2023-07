Saúde convoca novos 29 médicos e renova contratos de profissionais na Capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Através do Diário oficial, a Prefeitura publicou nesta segunda-feira (3) a convocação de 29 novos médicos para atender nas unidades de saúde da Capital. Além destes profissionais, outros 56 tiveram os contratos renovados.

“Nós contamos com uma facilidade na contratação de médicos que é o cadastro temporário, assim esses profissionais se inscrevem, quando chamados, assinam um contrato de seis meses, que pode ser renovado após esse período”, explica a superintendente da rede de assistência à saúde, Ana Paula Resende.

Ela ainda reforça que a convocação de novos médicos irá suprir vacâncias nas unidades de saúde. “Essas faltas são, de forma geral, pontuais, provocadas por licenças prolongadas ou pedidos de exoneração, por exemplo”.

