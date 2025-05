Saúde de MS investe quase R$ 1 milhão para cidades frearem avanço da gripe

A Saúde de Mato Grosso do Sul investiu cerca de R$ 825 mil para que municípios consigam realizar ações e melhorar a cobertura vacinal, no intuito de frear o avanço da influenza. A medida faz parte do 'MS Vacina Mais - Plano Emergencial', publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (8).

Até o momento, a cobertura vacinal no estado sul-mato-grossense está em 22,35% entre os grupos prioritáros, bem distante dos 90% estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

O aporte financeiro para as cidades será feito ainda neste mês, onde Dourados receberá R$ 25 mil, enquanto Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã receberão R$ 20 mil cada. Os demais 56 municípios do estado terão direito a R$ 10 mil cada para aplicação em ações voltadas ao aumento da vacinação.

Campo Grande não está incluída no repasse emergencial, pois já é contemplada por medidas específicas previstas.

Para alcançar esses públicos, os municípios deverão adotar estratégias extramuros, como vacinação em escolas, creches, ILPIs (Instituições de Longa Permanência para Idosos), ações casa a casa, postos volantes e aplicação em locais de grande circulação, como shoppings e aeroportos.

As ações intensivas já estão em andamento desde o dia 28 de abril e seguem até o dia 10 de maio, período crítico devido à sazonalidade de vírus respiratórios.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também