Saúde de MS reforça frota e busca ampliar atendimento nos polos indígenas

A Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul estará realizando nesta sexta-feira (5), a entrega de 28 veículos para reforçar a estrutura das ações de saúde em vários municípios e nas comunidades indígenas.

A iniciativa faz parte da estratégia do Estado para fortalecer a vigilância em saúde, apoiar o enfrentamento às arboviroses e ampliar a assistência nos polos indígenas, com foco especial na redução da mortalidade infantil.

Serão entregues sete caminhonetes, em um investimento de R$ 1.581.300, às secretarias municipais de Saúde, fortalecendo a estrutura de transporte e apoio às ações de saúde em diferentes regiões do Estado.

Nesta etapa, os veículos irão atender às secretarias de Corumbá, Costa Rica, Glória de Dourados, Inocência, Japorã, Jateí e Sonora.

No mesmo ato, a SES oficializa a doação de 21 ambulâncias tipo furgão 0km, adaptadas para suporte básico, destinadas ao DSEI/MS (Distrito Sanitário Especial Indígena).

O investimento de R$ 5.953.290 vai beneficiar polos-base nas cidades de: Amambai, Antônio João, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Corumbá, Dourados, Japorã, Miranda, Paranhos, Sidrolândia e Tacuru.

