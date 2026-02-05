Menu
Saúde

Saúde de MS tem meta de manter a maior cobertura vacinal do país

Desafio desse ano também envolve reestruturação de hospitais regionais

05 fevereiro 2026 - 18h55Luiz Vinicius
Assinatura aconteceu durante reuniãoAssinatura aconteceu durante reunião   (Bruno Rezende/Secom)

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul vai procurar manter a maior cobertura vacinal do país neste ano, além de buscar a reestruturação dos hospitais regionais.

Em reunião com o governador Eduardo Riedel, que assinou o contrato de gestão, foi apresentado 15 projetos, com 40 entregas previstas ao longo de 2026. Entre as principais está a contratualização com empresa que vai conduzir a PPP (Parceria Público-Privada) do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul).

Outra proposta é o projeto de ampliação do Hospital Regional de Três Lagoas. “Há uma expectativa da construção de mais um prédio ampliando o número de leitos (120 novos leitos)", disse secretário estadual de Saúde, Maurício Simões.

Simões também citou a entrega da última ala de internação do Hospital Regional de Dourados, que contempla mais 100 leitos.

Um dos principais desafios segue sendo a manutenção de líder em cobertura vacinal entre todos os estados do país.

“Ano passado ficamos em primeiro lugar em toda a União. Nosso foco é manter esse lugar a partir da implantação dos vacina móvel, que são 10 unidades móveis de vacinação que servirão para cobrir todo o Estado, inclusive comunidades que não estão na cidade, entre eles ribeirinhos, assentamentos, quilombolas pra que eles possam ter acesso a também a cobertura vacinal”, afirmou o secretário.

