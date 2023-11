Saúde e Bem-Estar aborda estética e saúde da pele nesta sexta-feira

Cirurgiã-dentista há 19 anos, especialista em Ortodontia e harmonização orofacial, a Dra. Michele Massochin é a convidada da edição desta sexta-feira (17), do Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes.

A entrevistada irá abordar a melhor forma para o gerenciamento de pele, bioestímulo de colágeno, full face de AH, cicatrizes de acne com subcisão e ozônio mais o tratamento com plasma rico em plaquetas.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

