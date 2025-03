SaÃºde e Bem-Estar: AtenÃ§Ã£o Ã s mulheres serÃ¡ tema de debate com especialistas

Autoridades em direito eleitoral e da família, as advogadas Ana Arminda e Kelly Bernardo estarão no programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes complementam a rodada de entrevista sobre a saúde da feminina no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher

Ana Arminda foi ex-presidente do FAF/PMMS (Fundo de Assistência Feminina) e atualmente exerce a função de secretária-geral da Comissão de Combate e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - COMCEVID da OAB/MS.

Já Kelly Bernardo é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões com extensão em Violência Doméstica e Segurança Pública além de ocupar o cargo de vice-presidente da COMCEVID e vice da Comissão de Gênero e Violência Doméstica do Instituo Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM/MS.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também