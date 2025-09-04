Saúde e Bem-Estar: Cardiologista explica intervenções e como prevenir agravamento de doenças

Para abordar o cateterismo cardíaco e a angioplastia coronariana, mitos e verdade e como prevenir, o cardiologista Dr. Mercule Pedro Paulista Cavalcante será o convidado do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (5).

Diretor clínico do Hospital Geral El Kadri, Dr. Mercule é especialista em Cardiologia Clínica, Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista pelo Instituto de Moléstias Cardiovasculares (IMC) de São José do Rio Preto (SP). Ele atua em importantes instituições de saúde como o Hospital El Kadri, Hospital do Coração, Hospital Regional e Hospital Unimed.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Leia Também