Saúde

Saúde e Bem-Estar: Cardiologista explica intervenções e como prevenir agravamento de doenças

O programa com o Dr. Mercule Pedro vai ao ar nesta sexta-feira (5), às 17h30

04 setembro 2025 - 17h22Sarah Chaves

Para abordar o cateterismo cardíaco e a angioplastia coronariana, mitos e verdade e como prevenir, o cardiologista Dr. Mercule Pedro Paulista Cavalcante será o convidado do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (5).

Diretor clínico do Hospital Geral El Kadri, Dr. Mercule é especialista em Cardiologia Clínica, Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista pelo Instituto de Moléstias Cardiovasculares (IMC) de São José do Rio Preto (SP). Ele atua em importantes instituições de saúde como o Hospital El Kadri, Hospital do Coração, Hospital Regional e Hospital Unimed.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Unimed 12 de setembro

