Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes terá Wilson Cantero nesta quinta

O quadro Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes trará nesta quinta-feira (23), Wilson Cantero, cirurgião bariátrico, professor associado da Faculdade de Medicina/UFMS, chefe do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do HUMAP, que abordará temas como cirurgia bariátrica, pacientes que tem indicação para o procedimento e desmistificar essa operação cirúrgica.

Wilson Cantero, também responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook JD1Notícias.com . Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

