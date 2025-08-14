Menu
Menu Busca quinta, 14 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Saúde e bem-estar debate avanços da odontologia e uso de alinhadores ortodônticos

Programa vai ao ar nesta sexta-feira, às 17h30, e abordará conforto, estética e inovação tecnológica

14 agosto 2025 - 19h08Carla Andréa

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (15) terá como tema alinhadores ortodônticos, destacando os benefícios para a saúde bucal, conforto, reabilitação estética e melhoria da aparência. 

Entre os participantes está Dr. Luiz Orbolato Rotta com mais de 35 anos de experiência docente, graduado em Odontologia em 1982, especialista em Ortodontia e Radiologia, mestre em Odontologia e Invisalign Doctor.

Ele também atua como consultor científico em prêmios internacionais e é speaker do Invisalign, destacando a aplicação de tecnologias avançadas na prática clínica.

O outro participante é o Dr. André Negraes Rotta, graduado em 2012, especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, mestre em Implante e Prótese Dentária e mentor de cursos VIP, com pós-graduações em Restaurações Estéticas e Reabilitação Oral.

A entrevista estará disponível a partir das 18h desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Festival de Bonito Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Baixa umidade do ar no Estado exige atenção redobrada com hidratação, alerta médico
Saúde
Baixa umidade do ar no Estado exige atenção redobrada com hidratação, alerta médico
Programa Mais Médicos do Governo Federal
Saúde
Mais Médicos promoveu melhoria da saúde da população, diz secretário
Fumacê em Campo Grande
Saúde
Fumacê passa em quatro bairros de Campo Grande nesta quarta-feira
2&ordm; edição do "Circuito da Saúde" acontece no Aero Rancho nesta quarta-feira
Saúde
2º edição do "Circuito da Saúde" acontece no Aero Rancho nesta quarta-feira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
PAC Saúde destina R$ 23,6 milhões para reforçar UBSs em 73 municípios de MS
Carreta do Hospital de Amor oferece mamografias gratuitas no centro da Capital
Saúde
Carreta do Hospital de Amor oferece mamografias gratuitas no centro da Capital
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
Saúde
JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional
Gerolina da Silva Alves (PSDB) -
Interior
Acordo entre prefeita de Água Clara e MPMS encerra investigação por autopromoção
Primeiro SAMU Indígena do país é inaugurado em Dourados
Saúde
Primeiro SAMU Indígena do país é inaugurado em Dourados
Foto: Unsplash
Saúde
MS tem 15 vagas para médicos no programa 'Agora Tem Especialistas' do SUS

Mais Lidas

O corpo da vítima foi encontrado na manhã de terça-feira (12), em uma propriedade rural
Polícia
Lanchinho? Homem come cérebro do amigo após matá-lo com pauladas na cabeça
O crime foi flagrado por moradores da região
Polícia
Idoso é preso ao ser flagrado estuprando cadela em calçada de Nova Andradina
Polícia Federal esteve no condomínio de luxo do Damha
Polícia
JD1TV: Investigado pela PF, morador de condomínio de luxo 'desaparece'
O trânsito teria sido interditado após a colisão
Polícia
Acidente entre caminhões fecha BR-262 por tempo indeterminado entre a Capital e Terenos