Saúde e bem-estar debate avanços da odontologia e uso de alinhadores ortodônticos

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (15) terá como tema alinhadores ortodônticos, destacando os benefícios para a saúde bucal, conforto, reabilitação estética e melhoria da aparência.

Entre os participantes está Dr. Luiz Orbolato Rotta com mais de 35 anos de experiência docente, graduado em Odontologia em 1982, especialista em Ortodontia e Radiologia, mestre em Odontologia e Invisalign Doctor.

Ele também atua como consultor científico em prêmios internacionais e é speaker do Invisalign, destacando a aplicação de tecnologias avançadas na prática clínica.

O outro participante é o Dr. André Negraes Rotta, graduado em 2012, especialista em Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, mestre em Implante e Prótese Dentária e mentor de cursos VIP, com pós-graduações em Restaurações Estéticas e Reabilitação Oral.

A entrevista estará disponível a partir das 18h desta sexta-feira

