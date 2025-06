Saúde e Bem-Estar debate vantagens da medicina esportiva com especialista

Melhor prevenir do que remediar! É com esse objetivo que o esporte auxilia na saúde e na qualidade de vida e para e para explicar os benefícios da Medicina do Exercício e Esporte, o Saúde e Bem-Estar com o Dr. Plácido Menezes ouve o Dr. Cláudio Baisch nesta sexta-feira (6).

Especialista em tratamento de dor, biomecânica e reabilitação do aparelho locomotor, Dr. Baisch já foi médico de futebol do SE Palmeiras por sete anos e atua como preceptor do Programa de Residência em Medicina Esportiva da USP.

O debate traz a importância da medicina esportiva na saúde cardiorrespiratória e para prevenir e tratar lesões, além das vantagens para aumento da alta performance.

