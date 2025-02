Saúde e Bem-Estar: Especialista falará sobre laboratório de Cannabis medicinal

Fundadora da Feel Lab Medicamentos a Base De Cannabis Medicinal, a dentista Michely Satorres estará no Saúde e Bem-Estar com Dr.Plácido Menezes desta sexta-feira (7).

Michely Satorres é especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial e ministra cursos para médicos e dentista. Prescritora de medicamentos a base de cannabis, falará sobre o laboratório sul-mato-grossense, fundado por ela, que facilita a disponibilidade dessas receitas para todo o país e o mundo.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal . Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também