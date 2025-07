Saúde e Bem-Estar: Fisioterapeuta abordará processos de dor articular

Para abordar o tratamento das dores, suas causas e diagnósticos, a fisioterapeuta, Patrícia Henrique Silva será a convidada do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (18).

Osteopata adulto e pediátrica e docente do curso de Fisioterapia na Uniderp, Patrícia explicará o processo que leva aos sintomas de dores, inclusive dores de Articulação Temporomandibular (ATM), responsável pela articulação dos movimentos da mandíbula.

A entrevista estará disponível a partir das 18h desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

