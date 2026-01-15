Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Saúde

Saúde e Bem-Estar: Geriatra fala sobre envelhecimento e prevenção da perda de memória

A entrevista com a Dra. Maria Fernanda, estará disponível a partir das 17h30 na sexta-feira (15)

15 janeiro 2026 - 13h13Sarah Chaves
Foto: Arte/JD1Foto: Arte/JD1  

Nesta sexta-feira (16), o programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes recebe a geriatra Dra. Maria Fernanda Guerini, presidente da seccional de Mato Grosso do Sul da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

A entrevista tem como tema o envelhecimento saudável e a prevenção da perda de memória grave.

Especialista em geriatria e fellow em distúrbios cognitivos associados ao Envelhecimento pela Universidade de São Paulo (FMUSP), a médica vai falar sobre hábitos, cuidados e acompanhamento médico que contribuem para uma melhor qualidade de vida na terceira idade, além de alertar sobre sinais de atenção relacionados à saúde cognitiva.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Com a digitalização total, o Hospital Regional de Dourados passa a integrar a rede estadual de saúde com processos informatizados, rastreáveis e voltados à agilidade
Saúde
Com foco em eficiência e segurança, Hospital Regional de Dourados opera 100% digital
A profissão de acupunturista está regulamentada no Brasil
Saúde
Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura
Vacinas não foram compradas
Saúde
Ministério da Saúde decide não incorporar vacina herpes-zóster ao SUS
Vacina do Butantan contra a dengue
Saúde
Butantan recruta idosos para ensaio clínico da vacina da dengue
Prevenção ao HIV será semestral com injeção
Saúde
Anvisa aprova novo fármaco com injeção semestral para prevenção do HIV
Entrega aconteceu na manha de hoje
Saúde
Nova unidade móvel do Hemosul vai expandir atendimento a 79 municípios de MS
UPA Leblon, em Campo Grande
Saúde
Prefeitura diz que fornece comida nas UPAs e promotora pede informações sobre licitação
Vacina contra a dengue Qdenga, do laboratório Takeda
Saúde
Ministério da Saúde rejeita parceria para produção da vacina Qdenga
Brasil terá novas regras para entrada de produtos agropecuários
Saúde
Brasil terá novas regras para entrada de produtos agropecuários
Campo Grande passa a ter regras específicas para farmácias de manipulação
Saúde
Campo Grande passa a ter regras específicas para farmácias de manipulação

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
O crime teve origem em um conflito passional
Polícia
Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste