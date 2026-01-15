Saúde e Bem-Estar: Geriatra fala sobre envelhecimento e prevenção da perda de memória

Nesta sexta-feira (16), o programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes recebe a geriatra Dra. Maria Fernanda Guerini, presidente da seccional de Mato Grosso do Sul da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG).

A entrevista tem como tema o envelhecimento saudável e a prevenção da perda de memória grave.

Especialista em geriatria e fellow em distúrbios cognitivos associados ao Envelhecimento pela Universidade de São Paulo (FMUSP), a médica vai falar sobre hábitos, cuidados e acompanhamento médico que contribuem para uma melhor qualidade de vida na terceira idade, além de alertar sobre sinais de atenção relacionados à saúde cognitiva.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

