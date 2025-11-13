Saúde e Bem-Estar: Neste Novembro Azul, urologista abordará cuidados com a saúde do homem

Neste mês de Novembro Azul, que trata sobre a conscientização do câncer de próstata, o médico urologista, Dr. Jamal será o convidado nesta sexta-feira (14), do programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes.

O vereador que tem ampla atuação na saúde de Campo Grande, abordará os cuidados, prevenção e tratamento da saúde masculina.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

