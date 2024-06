Saúde e Bem-Estar: Osteopata explicará método SIB

Para aprofundar mais sobre as técnicas do método SIB, o osteopata e criador do tratamento, Dr. Alan Borges, é o convidado do Saúde e Bem Estar com Dr. Plácido Menezes desta sexta-feira (28).

O método SIB busca interpretar os desequilíbrios físicos e encontrar alternativas, baseadas no conhecimento que o Dr. Alan acumulou durante sua carreira e seus estudos.

A entrevista estará disponível a partir das 18h desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com . e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também