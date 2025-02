Saúde e Bem-Estar: Professor de Educação Física fala sobre Coordenadoria voltada para alunos da Reme

Para falar sobre a saúde dos jovens e a Coordenadoria Municipal de Psicologia e Assistência Educacional, o professor de Educação Física Allame Sander, estará no Saúde e Bem-Estar com Dr.Plácido Menezes desta sexta-feira (21).

Sander atua na área há 23 anos, além de ser professor de anatomia e fisiologia humana. Já a coordenadoria está ativa há quatro anos, e já atendeu aproximadamente 88 mil pessoas entre alunos da Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal . Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

