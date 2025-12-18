Saúde e Bem-Estar: Profissional bariátrico debate cirurgias x canetas emagrecedoras

O Dr. Wilson Cantero, cirurgião bariátrico é o convidado do Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (19), e abordará mitos e verdades do procedimento.
Outro tema abordado será sobre o uso de canetas emagrecedoras frente a cirurgias. Wilson Cantero é professor associado da Faculdade de Medicina/UFMS, chefe do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do HUMAP.
A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.
