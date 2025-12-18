Menu
Saúde e Bem-Estar: Profissional bariátrico debate cirurgias x canetas emagrecedoras

A entrevista com o Dr. Wilson Cantero estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira (18)

18 dezembro 2025 - 13h50Sarah Chaves
Dr Canela

O Dr. Wilson Cantero, cirurgião bariátrico é o convidado do Saúde e Bem-Estar, com Dr. Plácido Menezes nesta sexta-feira (19), e abordará mitos e verdades do procedimento.

Outro tema abordado será sobre o uso de canetas emagrecedoras frente a cirurgias. Wilson Cantero é professor associado da Faculdade de Medicina/UFMS, chefe do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do HUMAP.

A entrevista estará disponível a partir das 17h30 desta sexta-feira, nas redes sociais do JD1Notícias.com. e pelo Youtube do portal. Siga também o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

Dr Canela
